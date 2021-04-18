Жителей Брянска возмутил мусор на улице Фокина. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Жителей Брянска возмутил мусор в центре города. Фотографии с улицы Фокина они опубликовали 18 апреля в одной из групп в соцсетях.

Горожане сообщают в комментариях, что урны переполнены отходами. Бумажки и другой мусор валяется прямо на тротуарах, около домов и возле самих урн.

Неравнодушные брянцы предлагают выйти на субботник 24 апреля и навести порядок.

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