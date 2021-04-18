В Дятьковском районе легковушка врезалась в автофургон

В Дятьковском районе водитель легкового автомобиля врезался в автофургон. ДТП произошло 17 апреля около 05.35 на 45-м километре автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны Брянска в сторону Людиново. Он не учел безопасную дистанцию до двигавшего впереди автомобиля "Луидор-3009Z6" под управлением 41-летнего водителя и врезался в него. Поле столкновения автомобили съехали с дороги и опрокинулись.

В результате аварии водитель «Лады Калина» получил перелом носа, ушибленную рану лба, рваные раны и ссадины лица, рваные раны языка. Его отпустили с назначением лечения. А 18-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали. Во время ДТП девушка получила перелом основания черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние, обширные ссадины лба, разрыв правой барабанной перепонки, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».