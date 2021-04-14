Жителей Брянска выслушает первый заместитель руководителя следственного управления. Фото: СУ СК России по Брянской области.

В Брянске 15 апреля граждан выслушает первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Дмитрий Буравцов. Он проведет в городе личный прием в 11.00 в здании Советского межрайонного следственного отдела города Брянска, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

На прием можно записаться предварительно. Для этого нужно позвонить по телефонам 8 (4832) 72-14-70, 72-16-92, а также 8 (4832) 41-33-08.

Гражданам рекомендуют подготовить письменное заявление, содержащее сведения, необходимые для его рассмотрения. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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