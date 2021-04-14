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Происшествия14 апреля 2021 17:06

Житель Брянской области из-за подарка для подруги ограбил офис микрозаймов

Злоумышленника задержали и отправили под стражу
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Приобретенные вещи в настоящее время изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Приобретенные вещи в настоящее время изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области задержали ранее судимого 46-летнего жителя Дятьковского района, который ограбил офис микрозаймов, рассказали в полиции.

– Инцидент произошел днем 4 апреля в Советском районе Брянска, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Мужчина с ножом в руках забрал у работницы офиса всю имеющуюся наличность: 33 тысячи 750 рублей.

Через несколько дней сотрудники полиции задержали злоумышленника. Выяснилось, что на похищенные деньги он купил ювелирные изделия для знакомой в качестве подарка на ее день рождения.

Приобретенные вещи в настоящее время изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. До суда задержанный будет находиться под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Криминал