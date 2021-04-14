ГК ВТБ Лизинг и Новотранс заключили договор на сервисное обслуживание грузовых вагонов

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ГК ВТБ Лизинг и ООО «Ремонтная компания «Новотранс» заключили агентский договор на сервисное обслуживание грузового подвижного состава. Договор был подписан в рамках проходящей в эти дни в Москве 25-й Международной выставки TransRussia 2021. Согласно документу, ремонтная компания «Новотранс» будет отвечать за содержание в технически исправном состоянии 2146 вагонов ГК ВТБ Лизинг, включая их отслеживание, диспетчеризацию, плановые ремонты и сопровождение в эксплуатации.

«Мы стремимся предлагать лучшие условия и эффективные решения для бизнеса наших клиентов. Чтобы наши партнеры получали максимальную выгоду от лизинга и от работы с нами, уже несколько лет делаем сделки в логике долгосрочной аренды, которая предполагает сервисное сопровождение вагонов. Обслуживание подвижного состава мы доверяем только проверенным партнерам, таким как Группа компаний «Новотранс», которая обладает необходимой экспертизой и материальной базой, что гарантирует высокий уровень поддержания состояния наших активов», - прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

«Эффективность проводимой холдингом «Новотранс» коммерческой политики, наличие опыта и необходимых компетенций в области технического содержания железнодорожного подвижного состава, а также прозрачное и понятное ценообразование стали ключевыми факторами, благодаря которым компания ВТБ Лизинг доверила нам свои вагоны. Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с ВТБ Лизинг по сервисному сопровождению вагонов и планируем развивать это стратегически важное для нас направление», - сообщил заместитель генерального директора по коммерции ООО «Ремонтная компания «Новотранс» Алексей Брагин.

ГК ВТБ Лизинг стабильно занимает ведущие позиции на рынке железнодорожного лизинга, этот сегмент исторически является флагманом в бизнесе компании. На сегодняшний день ж/д портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 117 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тыс. вагонов общей стоимостью 48,6 млрд рублей, перевыполнив бизнес-план на 20%. В парк поступили как новые, так и б/у вагоны, что соответствует политике компании по поддержанию баланса на сети.

Для справки:

В состав вагоноремонтного дивизиона холдинга «Новотранс» входят 5 заводов: Каширский вагоноремонтный завод (Московская обл.), Кузбасское вагоноремонтное предприятие (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.), Бийское вагоноремонтное предприятие (г. Бийск, Алтайский край), «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (пос. Тайтурка, Иркутская обл.), Балтийский вагоноремонтный завод (строящееся предприятие, г. Волосово, Ленинградской обл.). «Новотранс» занимает III место в ТОП-10 частных вагоноремонтных компаний России.

Рыночная доля ремонтов грузового подвижного состава на заводах вагоноремонтного дивизиона Группы компаний «Новотранс» достигла 16%. Доля в регионах присутствия составила 45%. Маркетинговая стратегия холдинга предусматривает дальнейшее наращивание клиентского портфеля за счет предоставления новых услуг и повышения их качества.

По итогам 2020 года по показателю безотказной работы (92,09% при среднесетевом уровне в 88,51%) заводы холдинга заняли верхние строчки рейтинга по качеству ремонта подвижного состава среди всех вагоноремонтных предприятий страны.

Лицензия №1000.