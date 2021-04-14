В Володарском районе Брянска капитально отремонтируют пять дорог

В Володарском районе Брянска капитально отремонтируют дороги на пяти улицах. Работы проведут по улицам Димитрова, Пушкина и Володарского, а также Вокзальной и Снежетьской в поселке Большое Полпино. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета.

В ближайшее время пройдет совещание рабочей группы. Она будет контролировать ход ремонтных работ на всех этапах вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. В ее состав войдут депутаты Брянского городского Совета, представители профильных структурных подразделений городской и районной администрации, а также специализированных служб. При возникновении вопросов или нареканий проведут встречи с подрядчиком.

Ремонтные работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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