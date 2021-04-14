Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 апреля 2021 11:05

Экс-начальника брянского предприятия осудят за коммерческий подкуп

Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий

В Брянске будут судить бывшего начальника управления ОАО «ПО «Бежицкая сталь» за коммерческий подкуп в значительном и крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

– Следствие установило, что с 2014 по 2018 годы обвиняемый за деньги предоставлял преимущество при заключении контрактов по поставке товаров, – сообщили в ведомстве.

Коммерческие организации переводили деньги на банковские счета родственников экс-начальника. В целом обвиняемый получил 440 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд города Брянска. Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».