Экс-начальника брянского предприятия осудят за коммерческий подкуп

В Брянске будут судить бывшего начальника управления ОАО «ПО «Бежицкая сталь» за коммерческий подкуп в значительном и крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

– Следствие установило, что с 2014 по 2018 годы обвиняемый за деньги предоставлял преимущество при заключении контрактов по поставке товаров, – сообщили в ведомстве.

Коммерческие организации переводили деньги на банковские счета родственников экс-начальника. В целом обвиняемый получил 440 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд города Брянска. Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.

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