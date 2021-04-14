В Брянской области разыскивают 34-летнего мужчину

В Брянской области ищут Евтехова Евгения Михайловича. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут Евтехова Евгения Михайловича. 34-летний мужчина пропал в поселке Климово Брянской области. С 12 апреля о нем ничего неизвестно.

Пропавший выглядит так: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную кофту с капюшоном «Пума». На нем были черные штаны и кроссовки. Он может находиться в вашем районе.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех, кто, что-либо знает о месте нахождения мужчины, позвонить по телефону: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».