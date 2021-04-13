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Общество13 апреля 2021 16:55

В Дятькове двое с банковской карты местного жителя украли больше 5 миллионов рублей

Они избили мужчину и заставили назвать пароль
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Дятькове двое мужчин избили хозяина дома и заставили назвать пароль от приложения "Тинькофф.Инвестиции" в мобильном телефоне. Это произошло в пятницу, 9 апреля.

Поле злоумышленники продали ценные бумаги, находившиеся в собственности у потерпевшего на общую сумму 5 миллионов 100 тысяч рублей. Выручку перевели на счет одного из правонарушителей. Деньги затем обналичили, сообщили в Телеграмм канале.

По данному факту завели уголовное дело. Принимают меры по розыску и задержанию фигурантов.

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