В Брянской области ищут 51-летнего Леонида Панова

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянской области ищут Леонида Викторовича Панова 1970 года рождения из Почепа. С 9 апреля 2021 года он перестал выходить на связь, рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы до плеч, серые глаза. Особая примета – шрам на левой щеке. Был одет в черную куртку, серую футболку, синие джинсы, черные туфли. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.

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