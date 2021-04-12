В брянском Карачеве пьяный водитель иномарки сбил трех женщин-пешеходов. ДТП произошло 11 апреля около 03.40 на улице 50 лет Октября.

По предварительной информации, пьяный 38-летний водитель «Лифан» ехал стороны улицы Советской в сторону улицы Ленина, где сбил трех женщин. Они находились на проезжей части дороги.

- В результате ДТП 27-летняя женщина-пешеход получила закрытый перелом правого бедра, черепно-мозговую травму, – сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ее госпитализировали. 38-летняя женщина получила перелом костей таза. Ее тоже отправили в больницу. Госпитализировали и 36-летнюю женщину-пешехода с диагнозом перелом костей таза. Для установления состояния опьянения у них произвели забор крови.

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