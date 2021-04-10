В Жуковском районе потушили горящий гараж с легковушкой

Около двух часов потребовалось на полную ликвидацию пожара в Жуковском районе, который произошел ночью в субботу,10 апреля. Горел гараж с легковым автомобилем внутри.

О ЧП оперативному дежурному ЦУКС сообщили в 03.49.

Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену в 03.49. Уточнялось, что случился пожар на улице Дзержинского в Жуковке. По вызову выехали две пожарные машины.

– По прибытию выяснилось, что загорелось отдельно стоящее строение и расположенный внутри легковой автомобиль, – говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – На тушении работали два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

В 04.00 пожар удалось локализировать, еще через 45 минут – ликвидировать открытое горение, а в 06.09 – потушить полностью.

В происшествии никто не пострадал, его причину установят эксперты.

Всего за последние сутки – пятницу, 9-е – в регионе зарегистрировали 29 техногенных пожаров. Также спасатели по разу выезжали на обезвреживание взрывоопасных находок и ликвидацию последствий ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».