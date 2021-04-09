На посты охраны брянских школ в 2021 году выделят 41, 5 миллиона рублей Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В этом году на посты охраны брянских школ выделят 41,5 миллиона рублей. Здесь осуществляют контрольно-пропускной режим.

Во всех образовательных учреждениях Брянска обеспечили исправное состояние кнопок тревожной сигнализации, систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, мониторинга АПС, электрооборудования, кнопки экстренного вызова, первичных средств пожаротушения, источников наружного противопожарного водоснабжения. Вог всех образовательных учреждениях свободный доступ к эвакуационным выходам. Кроме этого, провели учебные тренировки с отработкой действий по организации эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорили во время заседания антитеррористической комиссии в Брянской городской администрации.

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