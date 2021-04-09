Брянец незаконно вырубил деревья на 41 тысячу рублей

В Карачевском районе с делянки местного предпринимателя незаконно вырубили и похитили лесные насаждения породы дуб, береза и осина. Ущерб составил больше 41 тысячи рублей.

Хозяин делянки обратился с заявлением в полицию. Полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний местный житель. Нашли также свидетелей и очевидцев.

Преступление злоумышленник совершил при помощи специальной автомобильной техники с манипуляторной установкой. Затем на лесовозе бревна и дрова он перевез в поселок Новгородский Карачевского района.

- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статьям «Кража» и «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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