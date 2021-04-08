В Брянске жители микрорайона «Речной» устроили свалку в заповеднике природы. Фото: vk.com, "ЖК Речной Брянск".

В брянском микрорайоне Речной жители изрядно засорили природоохранную зону, где находятся два озера. Здесь также много зелени. Это прекрасное место замусорили отдыхающие здесь на пикниках местные жители.

Очевидцы просто в шоке от увиденного. Свои возмущения и информацию о разбросанном мусоре они опубликовали в соцсетях.

- Стыдно, уже в городских новостях "прославились" снова- пишут в группе «ЖК Речной Брянск» - Крупные штрафы и месяц ареста, с последующими обязательными работами по уборке территории, для таких любителей отдыха ввести бы надо. Уничтожаем все, что дано в безвозмездное пользование природой.

Здесь такое происходит уже е первый год. Горожане выходят на субботник и убирают территорию. Но после майских праздников здесь снова в большом количестве появляется мусор. С каждым выходом на природу горожан его становится все больше и больше.

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