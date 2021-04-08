Продавщица из Унечского района присвоила 296 тысяч рублей

В брянской Унече продавщица присвоила 296 тысяч рублей. В полицию обратился директор магазина в поселке Рассуха. Он сообщил, что после инвентаризации обнаружил недостачу крупной суммы денег.

Во время расследования полицейские установили, что присвоила деньги бывшая продавщица магазина. 42-летняя женщина проживает в поселке Рассуха.

- Задержанная призналась, что она не только давала знакомым односельчанам продукты в долг, но и сама присваивала товары и выручку из кассы магазина, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Вину она признала и полностью возместила ущерб. На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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