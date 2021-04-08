В трех районах Брянской области нашли нарушения на железнодорожных переездах

В трех районах Брянской области нашли нарушения законодательства о безопасности движения на железнодорожных переездах. Проверку провела региональная транспортная прокуратура, рассказали в пресс-службе ведомства.

– Проверкой вскрыты факты эксплуатации переездов в Брянском, Дятьковском и Жуковском районах с нарушением установленных законодательством требований: в ряде случаев на переездах отсутствовали горизонтальные площадки, дорожная разметка, пешеходные дорожки, сигнальные столбики, что влияло на безопасность их эксплуатации, – рассказали в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

На ответственных лиц завели пять административных дел за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта на железнодорожных путях общего пользования. Виновным придется заплатить штрафы.

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