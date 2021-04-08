В Фокинском районе Брянска капитально отремонтируют 13 домов

В Фокинском районе Брянска в этом году планируют капитально отремонтировать 13 домов. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета.

К следующему отопительному сезону подготовят 640 домов. В 13 из них проведут капитальный ремонт.

Так, в доме № 4 по улице Богдана Хмельницкого отремонтируют газовое оборудование, на улице Полесской в доме № 83 заменят лифт. Кроме этого, планируют переселить жителей из трех аварийных домов № №74, 76 и 80, расположенных на Московском проспекте.

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