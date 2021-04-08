Брянские пешеходы стали реже попадать в аварии

В Брянске уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, рассказали в городской Госавтоинспекции. За первые три месяца 2021 года зафиксировано 16 таких случаев. Для сравнения, в минувшем году за такой же срок произошло 45 аналогичных аварий.

– Отмечается сокращение числа ДТП и травмированных вследствие наездов на пешеходных переходах, – сообщили в Госавтоинспекции города Брянска. – В этом году зарегистрировано пять ДТП, в которых никто не погиб, травмы получили пять человек. В прошлом году было 15 аварий с двумя погибшими и 13 травмированными.

В целом также снизилось число погибших и пострадавших. В 2021 году в ДТП скончался один пешеход, в 2020 году умерли три человека. Различные травмы получили 15 пострадавших, в прошлом году был 21 раненый.

Худшие результаты показал Фокинский район. Здесь количество аварий с участием пешеходов выросло. За первый квартал этого года произошло четыре таких ДТП, в том числе в двух случаях пострадали дети.

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