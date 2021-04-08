Директор брянского предприятия задолжал двум работникам 80 тысяч рублей. Фото? пресс-служба СУ СУ России по Брянской области.

В суд направили уголовное дело на директора коммерческого предприятия Брянской области за невыплату заработной платы своим работникам.

Во время предварительного следствия установили, что с августа 2019 года до апреля 2020 года руководитель ООО «Дарковичи» не выплачивал зарплату двум работникам. Накопилась задолженность больше 80 тысяч рублей.

- В настоящее время задолженность устранили, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд с обвинительным заключением.

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