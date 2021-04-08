Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 апреля 2021 13:13

В Брянске инспекторы задержали 14-летнего мотоциклиста

Подростка доставили в отдел полиции
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий

В Брянске задержали 14-летнего подростка, который приехал к образовательному учреждению на мотоцикле. Инспекторы составили протоколы. А несовершеннолетнего водителя отстранили от управления транспортным средством. Мотоцикл задержали.

После чего подростка доставили в территориальный отдел полиции. На его родителей составили административный документ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сотрудники Городской автоинспекции просят родителей контролировать детей. И не допускать, чтобы они садились за руль транспортных средств. Это чревато ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».