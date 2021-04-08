В Брянске инспекторы задержали 14-летнего мотоциклиста

В Брянске задержали 14-летнего подростка, который приехал к образовательному учреждению на мотоцикле. Инспекторы составили протоколы. А несовершеннолетнего водителя отстранили от управления транспортным средством. Мотоцикл задержали.

После чего подростка доставили в территориальный отдел полиции. На его родителей составили административный документ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сотрудники Городской автоинспекции просят родителей контролировать детей. И не допускать, чтобы они садились за руль транспортных средств. Это чревато ДТП.

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