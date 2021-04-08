Брянцу суд не отменил приговор за избиение полицейского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севском районе суд оставил без изменения приговор избившему полицейского местному жителю. В суде установили, что в октябре 2020 года пьяный 32-летний мужчина, чтобы избежать подозрения в совершении преступления, во время беседы с полицейским ударил его в грудь. После попытался скрыться. Сотрудник полиции догнал его. Между ними завязалась драка. Во время потасовки полицейскому причинили физическую боль.

- Суд приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Посчитав приговор суровым, обвиняемый и адвокат обжаловали его. Просили приговор отменить и оправдать осужденного за отсутствием в его деянии состава преступления. Апелляционные жалобы отклонили, а приговор оставили без изменения.

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