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Общество8 апреля 2021 10:58

В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще три человека

За время пандемии опасная инфекция унесла жизни 293 брянцев
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще три человека.

В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще три человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области за сутки от коронавируса скончались трое жителей. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 293 брянцев, сообщили в региональном оперативном штабе 8 апреля.

За сутки коронавирусом заболели 86 человек, выздоровели 112 пациентов. Медики провели 1834 исследования на ковид.

Всего в регионе коронавирус подтвердили у 36362 жителей. Среди них 64 иногородних. Справились с заболеванием 35513 брянцев. В медицинских учреждениях тесты на выявление коронавируса сделали больше 51 тысячи раз.

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