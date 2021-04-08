В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще три человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области за сутки от коронавируса скончались трое жителей. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 293 брянцев, сообщили в региональном оперативном штабе 8 апреля.

За сутки коронавирусом заболели 86 человек, выздоровели 112 пациентов. Медики провели 1834 исследования на ковид.

Всего в регионе коронавирус подтвердили у 36362 жителей. Среди них 64 иногородних. Справились с заболеванием 35513 брянцев. В медицинских учреждениях тесты на выявление коронавируса сделали больше 51 тысячи раз.

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