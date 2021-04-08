В брянском Сураже в ДТП пострадал 17-летний подросток

В брянском Сураже водитель иномарки сбил подростка. ДТП произошло 7 апреля в 20.30 на улице Ворошилова.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «БМВ» сбил 17-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Во время ДТП подросток получил черепно-мозговую травму и перелом костей правой голени со смещением, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Пострадавшего отпустили с назначением лечения.

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