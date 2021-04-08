В Злынковском районе водитель иномарки насмерть сбил неустановленного пешехода

В Злынковском районе водителдь иномарки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло в среду, 7 апреля, около 20.25 на 203 километре автодороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь.

По предварительной информации, 59-летни й водитель «Киа Соренто» ехал в сторону Республики Беларусь сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части дороги в темной одежде без светоотражающих элементов.

- Неустановленный пешеход от полученных травм умер на месте, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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