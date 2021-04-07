В Брянске подготовили 16 пунктов для проведения ЕГЭ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянских школах в этом году ЕГЭ будут сдавать 2399 одиннадцатиклассников, а также 192 человека из числа выпускников прошлого года, студентов учреждений среднего профессионального образования и иностранных граждан. В числе экзаменуемых будет 19 выпускников с ограниченными возможностями здоровья, для них организуют специальные условия. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительно сдать экзамены можно будет с 12 по 17 июля. Государственная итоговая аттестация будет проходить в форме ЕГЭ для выпускников 11-х классов, в форме ОГЭ для выпускников 9-х классов, а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для отдельных категорий выпускников.

Уже сейчас в образовательных учреждениях готовятся к проведению итоговой аттестации, сообщают в пресс-службе брянской городской администрации. В Брянске подготовили 16 пунктов проведения ЕГЭ и 40 пунктов проведения ОГЭ. На всех пунктах создадут необходимые санитарно-эпидемиологические условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора. В день экзаменов там будут дежурить медики и сотрудники полиции. Все пункты сдачи ЕГЭ оборудуют системой видеонаблюдения и средствами подавления сигнала. В этом году сохранят все меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведение итоговой аттестации школьников.

23 марта и 1 апреля в Брянске состоялись пробные ЕГЭ по географии и английскому языку. В них участвовали не школьники, а их родителей и педагогов. 27 апреля - информатика и 13 мая английский. Тренировочные ЕГЭ пройдут для одиннадцатиклассников 11-классников.

ОГЭ в этом году проведут для 4134 учащихся 9-х классов, в том числе 47 детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся сдадут экзамен по русскому языку и математике, а также выполнят контрольную работу по одному предмету на выбор.

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