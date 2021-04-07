Брянцы с 1 сентября смогут узаконить гаражи

С 1 сентября жители Брянской области смогут узаконить свои гаражи. На прошедшем заседании в формате круглого стола о нововведениях рассказал руководитель управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков.

В Брянской области около 20 тысяч гаражей попадут под амнистию. По закону, гаражом считается капитальное одноэтажное сооружение, без жилых помещений. Самовольные постройки, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах легализованы не будут. Чтобы легализовать гараж, нужно в МФЦ обратиться с заявлением. Оно должно подтвердить факт владения этим гаражом. Заявление на регистрацию участка и самого гаража должен будет подать уже орган местного самоуправления. В ходе реализации закона будет рассмотрен вопрос об уточнении границ земельных участков.

Также закон решает вопрос предоставления права гражданам, в том числе инвалидам, на использование земельных участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Для этого органы местного самоуправления должны будут утвердить схему размещения таких гаражных объектов. Для инвалидов услуга будет бесплатна.

Напомним, недавно президент России подписал закон о «гаражной амнистии» сроком до 1 сентября 2026 года. Закон должен урегулировать вопрос оформления прав на «старые» объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они находятся. Он касается гаражей, которые построили до 31 декабря 2004 года. Действие закона распространяется не только на тех, кто построил гараж до 2004 года, но и их наследников.

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