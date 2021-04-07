Брянские и питерские сыщики задержали телефонного мошенника

Брянские и питерские сотрудники уголовного розыска провели совместную спецоперацию и задержали телефонного мошенника. Им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга. Тот работал по старой преступной схеме - звонил по случайным номерам, представлялся родственником и пугал совершением тяжкого преступления. Его суммарный заработок превысил 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Предполагаемого преступника задержали в Санкт-Петербурге.

- После короткого разговора с жертвами злоумышленник передавал трубку якобы должностному лицу, - уточняют в полиции. - В реальности же мужчина, изменив голос и речь, сам требовал с абонентов 10-20 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности их «родственника». После этого жертвам диктовал номера телефонов либо банковских карт.

В ходе обысков у задержанного изъяли сотовые телефоны, банковские карты, тетради с записями. Ему уже предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

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