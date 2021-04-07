В брянском Фокино 40-летнюю женщину на смерть сбила легковушка

В брянском Фокино ночью под колесами легкового автомобиля погибла 40-летняя женщина. ДТП произошло 7 апреля около половины первого ночи на улице Ленина.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» насмерть сбил женщину. Она переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП пешеход скончалась от полученных травм, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Полиция выясняет все обстоятельства ее гибели.

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