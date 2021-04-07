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Происшествия7 апреля 2021 12:55

Брянцу заменили обязательные работы колонией строгого режима

Случай произошел в Севском районе
Анна ЛЕВКИНА
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Вместо обязательных работ ранее судимый житель Севского района «отсидит» больше года в колонии

Вместо обязательных работ ранее судимый житель Севского района «отсидит» больше года в колонии

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вместо обязательных работ ранее судимый житель Севского района «отсидит» больше года в колонии строгого режима. Наказание брянцу ужесточили с подачи прокурора.

Мужчину осудили за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью потерпевшему. И приговорили к 360 часам трудотерапии.

Однако прокурор счел вынесенное наказание чрезмерно мягким. А потому обжаловал приговор. Гособвинитель указал на наличие опасного рецидива в действиях фигуранта уголовного дела.

- Севский районный суд изменил приговор мирового суда, - уточняют рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - И приговорил виновного к одному году и двум месяцам реального срока.

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