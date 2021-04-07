В брянском Новозыбкове в ДТП с фурой пострадала 40-летняя женщина

Один человек пострадал при столкновении фуры и легкового автомобиля в Новозыбковском районе во вторник, 6 апреля. Это женщина. Ей 40 лет, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла около девяти часов вечера на 187-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков». Столкнулись грузовик «Даф» с полуприцепом и легковушка «Лифан-113300».

По предварительной информации, 40-летняя водитель «Лифана» ехала со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. И именно она допустила столкновение с большегрузом, управлял которым 37-летний водитель.

- У пострадавшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, ссадину лба, - уточняют в Госавтоинспекции. - Ее увезли в Новозыбковскую ЦРБ.

Всего за вторник, 6-е, в регионе зарегистрировали два ДТП, в которых калечились люди. Второе случилось на улице Чернышевского в Брянске. Там иномарка сбила 26-летнюю женщину на нерегулируемой «зебре».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».