В Брянске наполовину выполнили ямочный ремонт гарантийных дорог

В Брянске наполовину выполнили гарантийный ремонт дорог. Из 6,9 тысячи квадратных метров дефектов в нормативное состояние привели 3,5 тысячи квадратных метров. Восстановительные работы начались в городе с 26 марта, когда запустили асфальтовые заводы. Сейчас работают три завода из шести, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Подрядчики ООО «СпектрБрянскСтрой» АО «Брянскавтодор» отремонтировали значительную часть улицы Речной. Здесь нашли больше всего дефектов. Дорога последний год находится на гарантии.

Ремонт ведут на улицах улицах Пересвета и 2-й Мичурина. Здесь общая площадь дефектов составила 5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, дорожники ремонтируют магистрали, где межремонтные сроки уже давно прошли. Это, например, улицы Емлютина, Инженерная, Почтовая, Белобережская. Уже отремонтировали дорожное полотно на улицах Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Снежетьский Вал и других.

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