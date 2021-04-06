На благоустройство сквера Фокина в Брянске потратят 12 млн рублей

В Брянске выбрали подрядчика для благоустройства сквера имени Игната Фокина. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске выбрали подрядчика для благоустройства сквера имени Игната Фокина. Им стал местный индивидуальный предприниматель. Госконтракт с победителем электронного аукциона заключили еще 1 марта. Его стоимость превысила 12 миллионов рублей.

В соответствии с условиями контракта, ИП должен завершить работы по обновлению общественной территории до 9 июля этого года.

Сквер в окрестностях Дворца железнодорожников получит отреставрированный памятник революционному деятелю, новые пешеходные дорожки, скамейки, урны, фонари. Также на участке высадят дополнительные деревья и кустарники.

Напомним, всего в 2021-м в Брянске благоустроят десять дворов и четыре сквера. Этому поспособствует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Его реализуют в регионе четвертый год.

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