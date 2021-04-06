В Брянске начали ремонтировать сквер у кинотеатра «Салют»

В Брянске в сквере Володарского у кинотеатра «Салют» приступили к намеченному на 2021 год благоустройству. Работы на объекте подрядчик начал в первых числах апреля.

На участке уже демонтировали основание памятника соратнику Ильича – Володарскому. Также рабочие частично срезали старое асфальтное покрытие.

Контракт по обновлению сквера на улице Пушкина рассчитан до июня этого года. Заказчиком по нему выступает Управление ЖКХ Брянской городской администрации. А исполнителем – местный индивидуальный предприниматель. Тот зарегистрирован в качестве ИП в 2018 году. У него есть четыре госконтракта с мэрией. Их общая стоимость превышает 32 миллиона рублей.

Напомним, в 2021-м в Брянске по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят десять дворов и четыре общественные территории. В числе последних - скверы «Энергетиков» в Советском районе, имени Игната Фокина в Фокинке и «Пролетарский» в Бежице.

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