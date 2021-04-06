С центрального пляжа Бежицкого района вывезли 15 кубометров мусора

К уборке привлекли сотрудников Бежицкой районной администрации и работников дорожного управления. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске во вторник, 6 апреля, очистили от мусора центральный пляж Бежицкого района. Отсюда вывезли около 15 кубометров мусора. В парке удалили лишнюю поросль вдоль дорожек, прибрались на ведущей к пляжу лестнице.

К уборке привлекли сотрудников Бежицкой районной администрации и работников дорожного управления, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянске с 2 апреля по 7 мая проходит месячник по благоустройству. Предприятия и организации города прибираются на общественных территориях. Особое внимание уделяют лесопарковым зонам и воинским мемориалам.

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