Брянцы купили самогон за «билет банка приколов»

В брянском селе Случевск Погарского района трое местных жителей купили у пожилой женщины самогон за пятитысячную купюру «билета банка приколов».

Они с самого утра выпивали. Спиртное у них закончилось, денег не было тоже. У одного из компании оказалась имитация денежной купюры – так называемый «билет банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. С ним он и отправился к знакомой односельчанке за спиртным домашнего производства. Купив самогон, мужчина получил 4 тысячи 400 рублей сдачи и вернулся к товарищам.

На следующий день женщина поехала в райцентр и при расчете в магазине разглядела, что купюра у нее ненастоящая - «шуточная».

- На трех мужчин завели уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Им грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении пожилой женщины также проведут проверку. Изъятый у нее самогон направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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