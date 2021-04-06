ФГБОУ ВО «БГИТУ» приглашает 10 апреля на День открытых дверей!

Фото: ФГБОУ «БГИТУ».

Абитуриентов и их родителей ждут на мероприятии к 11 часам по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.3, ауд.216.

Вы узнаете о правилах приема в 2021 году, направлениях подготовки, бюджетных местах.

Вы встретитесь с ректором вуза, директорами институтов, преподавателями, студентами.

Вы получите точные и исчерпывающие ответы по вопросам поступления в вуз.

Фото: ФГБОУ «БГИТУ».

Программа мероприятия:

11.00-11.30 – встреча гостей.

11.30-12.30 – выступление ректора в актовом зале БГИТУ, ответственного секретаря приемной комиссии и ответы на вопросы абитуриентов, творческое приветствие гостей студентами университета, а также розыгрыш лотереи.

12.30-13.00 – работают выставки-презентации всех выпускающих кафедр институтов БГИТУ.

ФГБОУ «БГИТУ» – это 367 бюджетных места. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная по программам: среднего профессионального образования, бакалавриат, специалитет, магистратура.

Направления подготовки: строительные, технические, экономические, информационные.

Фото: ФГБОУ «БГИТУ».

5 причин поступить в ФГБОУ «БГИТУ»:

1. Максимум возможностей! Гарантия трудоустройства, занятия проходят на площадках бизнес-партнеров.

2. В ногу со временем! Большой выбор современных направлений подготовки.

3. Вековая история! Старейший вуз региона, в котором преподают профессионалы!

4. Скучно не бывает! Культурная жизнь вуза бьет ключом.

5. Жизнь с комфортом! Социальные гарантии нашим студентам.

Адрес приемной комиссии БГИТУ: 241037 г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.3, ауд.216

Телефон: (4832) 64-99-12

эл. почта: priem@bgitu.ru

сайт: www.bgitu.ru

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