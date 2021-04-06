В Брянске сотрудника стальзавода будут судить за коммерческий подкуп

Бывшего начальника материально-технического подразделения брянского стальзавода будут судить за совершение коммерческого подкупа. Фото: СУ СК России по Брянской области.

Бывшего начальника материально-технического подразделения брянского стальзавода будут судить за совершение коммерческого подкупа. Расследование уголовного дела завершили, сообщают в пресс-службе СУ СК по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2018 годы переводил деньги на банковские счета своих родственников от других коммерческих организаций. Таким образом он перевел 440 тысяч рублей. За денежное вознаграждения этим организациям предоставляли преимущества по заключению контрактов на поставку товаров и расчеты по ним. Хотя были более выгодные предложения от других поставщиков.

Этого работника стальзавода уже судили в 2019 году. Тогда он получил незаконные вознаграждения в размере 3,2 миллиона рублей. Обвиняемый купил на эти деньги квартиру. Начальника приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Также его оштрафовали на 5 миллионов и 100 тысяч рублей и на 3 года лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Приговор не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».