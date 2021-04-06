Брянский баскетболист Виталий Фридзон перечислил клинцовским сиротам полмиллиона рублей

Фото: «Фан-группа Виталия Фридзона» в vk.com.

Известный баскетболист, уроженец Брянской области Виталий Фридзон перечислил в клинцовские дом ребенка и социальный приют для детей и подростков 500 тысяч рублей. Эти деньги он получил в качестве приза как лучший атакующий защитник в матче «Звезд России» и «Звезд мира», который прошел 14 февраля.

Заслуженный мастер спорта Виталий Фридзон – один из лучших российских баскетболистов современности. Он родился и вырос в Клинцах Брянской области. Сейчас в родном городе его именем названа детская спортивная школа. Спортсмен является почетным гражданином города Клинцы, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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