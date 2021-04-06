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Общество6 апреля 2021 12:22

В Брянске возведут центр лыжного спорта за 412 миллионов рублей

Деньги выделят из федерального и областного бюджетов
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске возведут центр лыжного спорта за 412 миллионов рублей.

В Брянске возведут центр лыжного спорта за 412 миллионов рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске возведут областной центр лыжного спорта. В него войдут административно-бытовой комплекс, сооружения для оснежения лыжной трассы и лыжероллерные трассы.

Проектно-сметная документацию уже разработали и направили на государственную экспертизу. Предварительная стоимость объекта - 412 миллионов рублей

Средства выделят из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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