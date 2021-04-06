В Брянске маршрутка врезалась в ограждение у моста на проспекте Московском. Фото: vk.com.

В Брянске на проспекте Московском маршрутка №34-1 врезалась в ограждение на разделительной полосе. ДТП произошло во вторник, 6 апреля, около остановки «Брянск-2».

Фото с места аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. На снимках видно, что маршрутка получила серьезные повреждения.

Авария стала причиной огромной пробки, которая образовалась по обе стороны проспекта Московского.

Официальной информации о пострадавших от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало. Но очевидцы в соцсетях пишу ,что на место ДТП выехала скорая помощь.

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