Комитет по транспортному машиностроению СоюзМаша России ставит перед собой задачу расширения присутствия отрасли за рубежом

Фото: Брянский машиностроительный завод.

Потенциал российского транспортного машиностроения позволяет ему уверенно чувствовать себя на конкурентных зарубежных рынках и ставить перед собой задачи расширения присутствия представителей отрасли за пределами страны. К такому выводу пришли участники заседания Комитета Союза машиностроителей России по транспортному машиностроению, состоявшегося в понедельник в г. Ташкенте в рамках выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

Обобщая опыт работы на зарубежных рынках в последние годы, участники мероприятия отметили, что российские предприятия в подавляющем большинстве случаев оказываются способны предложить потенциальным покупателям решения, которые с точки зрения потребительских свойств, комфортабельности, дизайна, безопасности, уровня используемых технических решений соответствуют предложениям производителей из других стран и регионов.

Члены комитета рассчитывают на дальнейшее укрепление сотрудничества с органами власти и государственными организациями, в сферу ответственности которых входит поддержка несырьевого экспорта. Отмечается, что в последние годы активная позиция государства позволила представителям отрасли существенно расширить свое присутствие в зарубежных странах, в том числе в совершенно новых для российского транспортного машиностроения регионах

«Решающим фактором, способным обеспечить успех представителей отечественной промышленности на зарубежных рынках является их способность действовать сообща и в тесной координации с государством», - заявил Председатель Комитета по транспортному машиностроению, член Бюро Союза машиностроителей России, Председатель Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию транспортного машиностроения, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. – «Нужно также укреплять сотрудничество с кредитными, страховыми и другими организациями, которые необходимы для формирования структурного каркаса, призванного обеспечить долгосрочную успешную работу российского транспортного машиностроения по всему миру».