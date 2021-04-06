В прошлом году брянцы на вывоз мусора потратили больше 1,3 миллиарда рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году жители и предприниматели Брянщины на вывоз мусора потратили больше 1,3 миллиарда рублей. Валовая выручка регионального оператора за 2020 год составила 1 миллиард 362 миллиона рублей. Собственные расходы регионального оператора составили 146 миллионов рублей. Предпринимательская прибыль - 8 миллионов 420 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ежегодно на территории региона образуется около 450 тысяч тонн отходов. Деятельность по размещению ТКО осуществляют на 13 полигонах. Тариф для жителей на услугу вывоза мусора составил 77 рублей.

Вывоз ТКО в прошлом году осуществляли 16 операторов - транспортировщиков, из них 7 - муниципальные предприятия.

Сейчас вывоз ТКО от потребителей производят в частном секторе не реже одного раза в неделю, с территории МКД ежедневно, а при переполнении контейнеров два раза в день. На проблемных контейнерных площадках установили видеонаблюдение.

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