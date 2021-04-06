В Трубчевском районе на пожаре погиб 61-летний мужчина

В Трубчевском районе на пожаре погиб 60-летний мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Трубчевском районе Брянской области на пожаре погиб 61-летний мужчина. Трагедия случилась 5 апреля в деревне Груздово.

Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 16.08. Пожарные прибыли на место возгорания. Горел жилой дом.

- На улицу Советская выезжали две пожарные машины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Пожар потушили к 17.50. В огне погиб 61-летний хозяин дома. Причину трагедии выясняют.

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