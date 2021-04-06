В брянской деревне на пожаре погиб молодой мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Клетнянском районе Брянской области во время ночного пожара погиб человек. В деревне Строительная Слобода горел частный жилой дом по всей площади.

- Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило 5 апреля в половине девятого вечера, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. – Пожар тушили несколько часов. Справиться с пламенем удалось к двум часам ночи.

Также сообщают о пострадавшем. В огне погиб молодой, 35-летний мужчина. Сейчас устанавливают причину трагедии и все обстоятельства.

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