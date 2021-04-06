Бюджет Брянска в 2021 году вырос на 3,5 процента

В прошлом году бюджет Брянска составил 11,8 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом он вырос на 3,5 процента. Об этом сообщили в финансовом управлении Брянской городской администрации.

В горбюджет поступило 3,1 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. Брянск получил также и 8,7 миллиарда безвозмездных поступлений.

Муниципальный долг по сравнению с предыдущим периодом, снизился на 42,3 миллиона рублей и достиг отметки в 2,26 миллиарда рублей. Получается что, на каждого жителя пришлось 5485 рублей долга.

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