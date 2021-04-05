В Брянской области ищут 33-летнюю женщину. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области разыскивают Юлию Владимировну Зайцеву. Об этом сообщили поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Пропавшая 33-летняя женщина-жительница Московской области. О ее местонахождении ничего неизвестно с 1 февраля.

Приметы Юлии Зайцевой: рост - 170 сантиметров, волосы каштанового цвета.

Пропавшая была одета в зеленую куртку, темно-синие джинсы, черные сапоги и белую шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщать волонтерам. Необходимо звонить по телефонам: 8 (800) 700 - 54- 52 или 112.

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