В Брянской области житель Почепа чуть не убил знакомого

Пострадавшего доставили в больницу, где оказали своевременную помощь. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области 46-летний житель Почепа едва не убил своего знакомого. Следствие установило, что 29 января 2021 года нетрезвый мужчина в доме своего знакомого по переулку Брянскому ударил приятеля ножом в шею.

В этот же день он избил потерпевшего руками и табуретом. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали своевременную помощь. Расследование завершено.

Уголовное дело за покушение на убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью направили прокурору для последующей передачи в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».