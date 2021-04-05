Брянцы за прошедшую неделю «подарили »телефонным мошенникам больше 3 миллионов рублей

За прошедшую неделю в полицию обратились 23 жителя Брянска, которые стали жертвами сетевых и телефонных мошенников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За прошедшую неделю в полицию обратились 23 жителя Брянска, которые стали жертвами сетевых и телефонных мошенников. Обманутые брянцы перевели мошенникам более 3,6 миллиона рублей. От мошеннических махинаций пострадали 15 человек. С их счетов украли больше 3,1 миллиона рублей. Решают вопрос о заведении уголовного дела, сообщают в пресс-службах УМВД России по Брянской области.

Звонившие горожанам личности представлялись работниками банка. Они запугивали людей подозрительными банковскими переводами, что их счета заблокируют, обещали кредиты на выгодных условиях и всяческие компенсации. В итоге горожане, не понимая опасности, говорили им данные своих банковских карт, а потом еще сообщали и сообщали код для подтверждения операции.

Так 53-летний житель Клинцовского района из страха уголовной ответственности перевел мошенникам 251 тысячу 200 рублей. А 22-летняя девушка из Брянска, поддавшись провокации, что ее фото личные разместят помимо ее аккаунта, перечислила 4 тысячи рублей.

А еще в полицию обратился 24-летний житель Советского района Брянска. Он заказал видеокарту за 100 тысяч рублей. А в посылке получил туалетную бумагу и пачку с мукой. Точно так же обманули и 55-летний жителя Суражского района. Он хотел приобрести мотоцикл, а в итоге лишился 72 тысяч 500 рублей. Покупавшая пылесос 40-летняя жительница Клинцовского района при покупке пылесоса «подарила» мошенникам на сайтах 16 тысяч 400 рублей. В Володарском районе Брянска 44-летняя жительница заказала телефон и потеряла 14 тысяч 500 рублей. В Карачевском районе 30-летняя женщина, желая купить мебель, утратила 8 тысяч 300 рублей. Продававшего детскую игрушку 32-летнего жителя Фокинского района лишили 2 тысяч 600 рублей.

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