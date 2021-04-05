Брянцу грозит до года колонии за «пьяную» взятку полицейскому

До года колонии грозит 39-летнему жителю Брянска за мелкое взяточничество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

До года колонии грозит 39-летнему жителю Брянска за мелкое взяточничество. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он передал полицейскому одну тысячу рублей, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Случай произошел в Фокинском районе Брянска в январе этого года. Тогда сотрудники ППС задержали мужчину, который находился пьяным в общественном месте. Для составления административного протокола нарушителя доставили в стационарный пункт полиции. Желая избежать ответственности, тот попытался откупиться. Однако от предложенных денег стражи порядка отказались.

Дело передали для рассмотрения в суд.

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